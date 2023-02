Rahdener lenkt den Prinzenwagen beim Dammer Carneval

Jörg Wiehe sitzt bei den Umzügen wieder am Steuer

Damme/Rahden

Die Innenstadt von Damme ist am vergangenen Wochenende wieder einmal aus allen Nähten geplatzt. Tausende von Narren waren gekommen und feierten in Damme ihren Karneval wie in alten Zeiten. Mit von der Partie war auch wieder ein Rahdener.

Von Martin Nobbe