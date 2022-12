Rahden: Schau-Premiere im Dorfgemeinschaftshaus glückt

Varler Rassegeflügelzüchter veranstalten ihre Ortsausstellung erstmals in neuen Räumen

Rahden

Mit zufriedenen Gesichtern konnten die Varler Rassegeflügelzüchter auf ihre Ortsschau im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Varl blicken. Mit insgesamt 238 ausgestellten Tieren, davon 74 in der Jugendgruppe, gewährte die Ortsschau einen umfassenden Einblick in das Hobby der Rassegeflügelzucht.