Rahden: Schießstand-Umbau ist fast abgeschlossen

Major und Vorsitzender Marc Kolbus erinnerte an vergangene Veranstaltungen – der Kalender war in allen Abteilungen – von der Alten Garde bis zum Spielmannszug – wieder gut gefüllt. Kolbus kündigte die bevorstehenden Termine an, etwa den Winterball im Westfalen Hof, der am 25. Februar mit dem Kaffeetrinken der Alten Garde beginnt und mit einer Tombola verbunden ist.

Anders als bei der Alten Garde und beim Spielmannszug gab es bei den Jungschützen Änderungen im Vorstand: Jan-Luca Schütte übernimmt den Posten des 1. Spießes von Yannic Hülshorst. Zum neuen 2. Spieß wurde Nils Thielemann gewählt.

Major Marc Kolbus (2. von links) mit dem neu gewählten stellvertretenden Major Malte Stratmann (2. von rechts) sowie den Adjutanten Frank Hofmann (links) und Manuel Seewald. Foto: SV Stelle-Stellerloh

Auch der Schießsport ist wieder voll angelaufen. Die Sportschützen erzielten beeindruckende Erfolge: Bei Rundenwettkämpfen und den Kreismeisterschaften landeten sie in vielen Disziplinen ganz oben auf dem Siegertreppchen. Jeder Interessierte – auch ohne Vorerfahrung – kann sich beim SV Stelle-Stellerloh am Gewehr oder an der Pistole versuchen. Übungsabende beginnen an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr.

Großes Thema ist der Umbau des Schießstands. Kolbus dankte den Helfern und Organisatoren für ihre wichtige und disziplinierte Arbeit. Für Ende März ist eine Helferparty geplant, im April soll die offizielle Einweihung folgen.

Malte Stratmann ist neuer stellvertretender Major

Es gibt eine Änderung im geschäftsführenden Vorstand, da Wilhelm Hülshorst nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender und Major zur Verfügung steht. Sein Nachfolger ist Malte Stratmann. Wiedergewählt wurden Kassierer Lutz Zinke, Schriftführer Ralf Schepmann, der stellvertretende Adjutant Manuel Seewald, Sanitäter Sebastian Kröhl, Schießwart Fabian Gebhardt und Fahnenträger Michael Cordsen.

Befördert wurden Wilhelm Hülshorst zum Stabsunteroffizier, Jan-Luca Schütte zum Hauptfeldwebel, Nils Thielemann zum Feldwebel, Yannic Hülshorst zum Unteroffizier und Malte Stratmann zum Hauptmann. Marc Kolbus bedankte sich bei Wilhelm Hülshorst für seine Dienste und geleistete Arbeit. Er war 22 Jahre im erweiterten und geschäftsführenden Vorstand tätig.

Auf den Verein warten viele Herausforderungen

Beim Ausblick auf das Schützenjahr machte der Major deutlich, dass es für alle Schützen viel zu tun gebe, um die Veranstaltungen umsetzen zu können. „Aufgrund des außerordentlich guten Zusammenhalts freuen wir uns schon auf die kommenden Herausforderungen“, sagte Kolbus. „Hierbei ist weiterhin der Umbau unseres Schießstandes und der neu gewonnenen Fläche im Erdgeschoss über dem Schießstand zu nennen. Wir sind aber in den letzten Zügen und haben des fast geschafft.“

Das Sommerfest wird vom 12. bis 14. Mai auf dem neuen Festplatz hinter Feinkost Hofmann gefeiert. Als weitere Termine wurden die Vierteljahresversammlung-Versammlung am 14. April, der Maitreff beim Königspaar am 1. Mai und die Besuche der Feste befreundeter Vereine (6. Mai Rahden, 1. Juli Wehe und 16. Juli Tonnenheide) genannt. Zudem ist eine Boßel-Tour geplant.