Rahden: Sozialverband ehrt langjährige Mitglieder

Zur Jahreshauptversammlung mit Ehrungen trafen sich 47 Mitglieder des Sozialverbands Kleinendorf in der Gaststätte „Zum Goldenen Hecht“.

Als Gast war Astrid Millich von der Kreisgeschäftsstelle Lübbecke eingeladen. Millich hielt ein Referat zum Thema „Pflegegrad und Begutachtung durch den Medizinischen Dienst“.

Sie informierte die Mitglieder unter anderem über die einzelnen Pflegegrade beziehungsweise Pflegeleistungen und die entsprechenden finanziellen Unterstützungen. Vor dem Besuch des MDK sollten alle Fakten des zu Pflegenden mithilfe eines Fragenkatalogs zusammengetragen werden.

Langjährige Mitglieder geehrt

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder und Funktionäre, an der leider nicht alle Geehrten teilnehmen konnten. Sie erhielten als Dank für ihre Treue zum Sozialverband Kleinendorf eine Urkunde und Blumen.

Seit 10 Jahren gehören Luise und Harald Bureck, Reinhard Böttcher, Franz-Josef Düvel, Silke Janetta, Brigitte und Knut Maass, Marlis Möller, Gesa Schiplock, Ralf Schlottmann, Angelika, Manfred und Dennis Schütte dem Sozialverband an.

Vor 20 Jahren traten Helmut Anders, Else und Waldemar Kimele, Herta Rosenbohm, Karl-Heinz Schäfer und Christa Tatgenhotst, vor 25 Jahren Inge Bohne, vor 30 Jahren Klaus-Peter Freund, Ingelore Hodde, Günter Meyer, Rosemarie und Erich Wischmann und vor 40 Jahren Gisela Meier bei.

Einsatz für das Ehrenamt

Für ihren Einsatz im Ehrenamt erhielten die Ehrenvorsitzende Heide Brinkmann, die Vorsitzende Erika Schiplock und die Frauenbetreuerin Monika Wachendorf eine Urkunde und Blumen. Die ältesten Mitglieder Alma und Walfried Hemminghaus, Erika Ebeler, Luise Brüning, Ilse Schwettmann, Irmgard Engel, Günter Meyer, Edith Kröger und Ruth Metzen wurden mit Blumen besonders geehrt.

Geplante Veranstaltungen

Die nächsten Veranstaltungen: 20. April „Neue Regeln im Straßenverkehr“mit Klaus Torno von der Polizei, 6. Juni Spargelbuffet in Oppenwehe bei Huck, 13. Juni Busfahrt zur Landesgartenschau in Höxter, 20. August Kuchenbuffet bei Huck, 8. November Gänseessen bei Nüssmann in Hemsloh und 14. Dezember Weihnachtsfeier.

Anmeldungen und Informationen für einen Urlaub in Büsum vom 17. bis 24. Oktober sind bei der Vorsitzenden Erika Schiplock, Telefon 05771/9184205, bis zum 1. April möglich.