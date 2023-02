Rahdener Autofahrer verletzt

Vor Ort konnten die Beamten ermitteln, dass ein 67-Jähriger aus dem Raum Herford gegen 18.45 Uhr mit seinem VW Transporter die Oppenweher Straße in Richtung Lübbecke befuhr. In Höhe der Varler Straße hielt er zunächst an. Als er anfuhr, um die Kreuzung zu queren, stieß er mit einem Opel Signum zusammen, an dessen Steuer ein Rahdener saß.

Der 45-Jährige befuhr zum Unfallzeitpunkt die Varler Straße in Richtung Rahden. Durch die Wucht der Kollision schleuderten die Fahrzeuge auf den angrenzenden Grünstreifen, wobei ein Verkehrszeichen samt Fundament aus dem Boden gerissen wurde.

Der Rahdener zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Beide Autos wurden schwer beschädigt abgeschleppt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war auch die Feuerwehr Rahden im Einsatz.