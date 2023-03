Rahdener FDC richtet wieder Dance Contest aus

Der 2. Rahdener Dance Contest wird am Samstag, 25. März, in der Stadtsporthalle in Rahden stattfinden.

Nach einer dreijährigen, Corona- bedingten Pause werden wieder Tanzgruppen aus ganz Norddeutschland in Rahden erwartet.

Der FDC Next Movement des TuSpo Rahden veranstaltet zusammen mit dem Verein Inspired by Dance dieses große Tanz-Event mit mehr als 400 Tänzern.

Eingeteilt in Altersgruppen von Kids bis Seniors treten die Tanzcrews gegeneinander an, eine Fachjury bewertet die vorgeführten Choreografien und kürt die Sieger.

Mit mehreren Gruppen gehen die Rahdener beim Dance Contest an den Start. Foto: FDC

Der FDC Next Movement ist mit den Gruppen Next Generation, Dynastie, Invincible Motion, Security und Connecting am Start und hofft auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie beim ersten Rahdener Dance Contest im Jahr 2019, als gleich drei erste Plätze an die Rahdener Crews gingen.

Zuschauer sind zur Veranstaltung immer willkommen.