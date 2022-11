Rahdener Pfarrer sendet Appell für Frieden in der Welt

Rahden

Der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ist am Volkstrauertag gedacht worden. Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft mahnen noch heute, Jahrzehnte nach den Weltkriegen, Frieden zu wahren. Bei der Kranzniederlegung am Sonntagvormittag in der Wehme in Rahden gedachten die Anwesenden, darunter Mitglieder von Vereinen und Institutionen sowie Vertreter der Stadt der Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.

Von Heidrun Mühlke