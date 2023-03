Rahdener Sven Jark gründet Wählergemeinschaft

Bei der Versammlung stimmten sich die Besucher über die geplanten kommunalpolitischen Ziele aus und schlossen sich zu einer Wählergemeinschaft zusammen. Nach dem Beschluss über die Satzung wurde der Vorstand gewählt.

Sven Jark wurde zum Vorsitzenden und Elke Meier-Edelmann zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Wählergemeinschaft gewählt. Den Vorstand vervollständigt Christian Meier als Schriftführer. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig von den Anwesenden in Ihre Posten gewählt.

Wieder eine Wählergemeinschaft

Der neue Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die Bereitschaft, den Weg gemeinsam zu gehen und verkündete: „Endlich gibt es wieder eine unparteiliche und aktive freie Wählergemeinschaft in Rahden. Eine echte Option zu den bestehenden Rahdener Parteien.“

Die bundesweit geringe Beteiligung an den jüngsten Wahlen zeige eine große Politikverdrossenheit der Bürger. Sie fühlten sich von den bestehenden Parteien enttäuscht und blieben lieber der Wahl fern, als ihre Stimme einer der Volksparteien zu geben, hieß es in der Versammlung.

Ziele der neuen Gemeinschaft

„Mit uns gibt es in Rahden eine vernünftige Antwort auf dem Wahlzettel. Wir sehen uns auf dem Weg der Vernunft und bürgerlichen Mitte, den die meisten anderen Parteien vor Jahren verlassen haben. Wir wollen uns aktiv für Rahden einbringen und die örtlichen Themen kümmern. Das tun wir in bodenständiger und sachlicher Form und mit einem bürgerlich geprägten vernünftigen Blick auf die Dinge“, schreibt Jark in einer Pressemitteilung.

„Wir als BKR sind eine überparteiliche und ideologisch unabhängige Wählergemeinschaft, die sich ohne obere Parteivorgaben für sinnvolle Politik in Rahden einsetzt.“

Erhalt des Krankenhauses

Einige der Ziele seien die Erhaltung des Rahdener Krankenhauses, zumindest als Haus der medizinischen Erstversorgung, sowie ein sparsamer Umgang mit den Rahdener Finanzen, um eine erhöhte steuerliche Belastung für die Bürger zu vermeiden. „Auch setzen wir uns für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur ein, insbesondere die Schulen und Kindergärten stehen im Fokus. Kritisch sehen wir die geplante Verspargelung der Landschaft durch Windenergieanlagen, sowie die damit einhergehenden Folgen für Anwohner und Umwelt“, schreibt Jark.

Ziel sei ein vernünftiges und stabiles Wachstum der Stadt Rahden, um auch zukünftige Herausforderungen meistern zu können und nachfolgenden Generationen ein lebenswertes Rahden zu übergeben.

Viele neue Aufgaben

„Wir freuen uns auf die neuen Aufgaben, die auf uns warten und laden alle politisch interessierten Rahdener Bürgerinnen und Bürger hiermit ein, sich über die Wählergemeinschaft BKR zu informieren und bei Interesse Kontakt aufzunehmen. Jeder kann sich einbringen und sich vernünftig für die Belange Rahdens einsetzen, sowie mithelfen, unsere schöne Stadt weiter voranzubringen“, heißt es von Sven Jark in dem Schreiben.

Informationen über die Wählergemeinschaft findet man online unter www.bkr-wg.de, auf der Facebookseite oder unter der Telefonnummer 0170/1624410.