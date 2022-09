Rahdener Tafel braucht Hilfe

Eigentlich hätte es ein "ganz normaler " Bericht über die Tätigkeit der "Tafel" in Rahden werden sollen. Doch die eindrücklichen Schilderungen von Ute Rasfeld und Helga Berghorn-Detering ließen die Politiker im Sozialausschuss hellhörig werden.

Sie arbeiten ehrenamtlich bei der Tafel Rahden: Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (hier mit Pfarrerin Gisela Kortenbruck, links) versuchen, ihre "Kunden" mit dringend notwendigen Lebensmitteln zu versorgen. Doch das klappt in jüngster Zeit nicht mehr so gut.

"Immer mehr Flüchtlinge und die älteren Kunden bleiben - auch aus diesem Grund- einfach weg", lautete eine Aussage der beiden Ehrenamtlichen, die die Lebensmittel-Ausgabestelle der Lübbecker-Land-Tafel im Rahdener Gemeindehaus mit vielen anderen betreuen.

Und so komme es schon vor, "dass manche Geflüchteten sehr dominant sind", sagte die beiden Frauen. Dazu kämen Verständigungsprobleme und manchmal aus Missverständnisse.

"Der Anspruch ist hoch, aber wir haben derzeit zu wenig, um helfen zu können", sagte Helga Berghorn-Detering. "Wir wären sehr dankbar für zusätzliche Spenden aus der Bevölkerung", sagt sie stellvertretend für die Ehrenamtlichen.

Diese bräuchten zudem Wertschätzung. Sie betreuen (nur mit einer Beispielzahl) 131 Haushalte. Bei der Ausgabe am Mittwoch seien 70 Haushalte vertreten gewesen - wenig wegen des schlechten Wetters. Aber neun Neuanmeldungen sind nur an diesem Tag dazugekommen. "Die Hälfte sind derzeit ukrainische Haushalte mit knapp 189 Erwachsenen und 144 Kindern", schilderten die Ehrenamtlichen.

Ursachen auch in der allgemeinen Krise

Zwar habe die Lübbecker-Land-Tafel Zuwendungen von einem Geldinstitut erhalten. "Doch das Zukaufen von Lebensmitteln widerspricht eigentlich den Statuten der Tafeln", meinte Rasfeld. Dennoch habe der Dachverband der Tafeln - angesichts der Situation - befristet solche Ausnahmen gestattet.

All dies habe seine Ursachen auch in der allgemeinen Krise. "Die Lebensmittelmärkte haben ihre Einkaufsstrategie geändert. Es wird allgemein weniger eingekauft. Und damit fällt auch weniger für die Notleidenden ab." Was den Tafeln gar nicht hilft, sei die sogenannte "Rette mich Tüte", mit der sie etwas älteres Obst und Früchte noch zu günstigen Preisen verkaufen.

"Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht"

Bürgermeister Bert Honsel ließ den Bericht der Frauen nicht so einfach im Raum stehen. Er sagte zunächst ein großes Lob für die ehrenamtliche Tätigkeit. "Ich habe mir selbst ein Bild von der Arbeit in der Ausgabestelle verschafft. Das ist schon eine große Belastung", erläuterte er. Auch dass es dort immer wieder zu "atmosphärischen Störungen" zwischen Mitarbeitern und Kunden komme, habe er registriert.

"Ich habe vor, den Fachbereich zwei, der für freiwillige Leistungen wie Integration zuständig ist, personell besser aufzustellen. Vielleicht ist es dann auch möglich, bei der Tafel auch praktisch zu helfen", deutete der Bürgermeister an. Sicher sei für ihn, dass die Krise andauere. "Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht", meinte er.