Rahdenerin präsentiert ihre Mode in Mailand

Vivien Sander (21) nimmt an der Fashionweek in Italien teil

Rahden/Mailand

Für Vivien Sander aus Rahden ist Mode nicht nur ein Wort. Die 21-Jährige studiert am Fashion Design Institut in Düsseldorf. Dort hat sie auch ihre erste Kollektion präsentiert. Jetzt hat die junge Rahdenerin Einladungen zur Fashion-Week in Mailand und nach Rzeszow (Polen) erhalten. Dort hat sie ihre Kollektion bunter und schillernder Mode gezeigt.

Michael Nichau