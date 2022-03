Richtig Lust auf Livemusik

Rahden

Zu Ehren des Heiligen St. Patricks, irischer Bischof, war die Irish-Folk-Night im Rahdener Bahnhof dem irischen Nationalfeiertag St. Patricks Day gewidmet. Die heimische Irish-Folk-Band „The New Foggy Few“ ließ die Zuhörer in einen Abend mit irischer Lebensfreude und Stimmung, wie in einem irischen Pub eintauchen. „Irish Heartbeat“ eben!

Von Heidrun Mühlke