Kinderarzt aus Rahden: „So eine Infektionswelle noch nie erlebt“

„Das habe ich in 20 Jahren so nicht erlebt“, meint Kinder- und Jugendarzt Michael Reifenscheid. Er betreibt gemeinsam mit Dr. Uta Poll die Praxis in Rahden. „So eine Infektionswelle - auch mit RSV - hat es in Rahden und anderswo noch nie gegeben,“ sagt er.

Das gehe so weit, dass die eigene Praxis am Leistungsmaximum arbeite. In der von den Kinder- und Jugendärzten des Kreises betriebenen Notfallpraxis am Quartiersplatz in Minden seien allein am Samstag knapp 180 bis 200 kleine Patienten gekommen - alle mit Fieber und auch dem RSV-Virus.