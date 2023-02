Soirée zum Schwelgen und Genießen in Rahden

Rahden

Wer ein Programm mit Liedern des unvergessenen Udo Jürgens allein am Klavier auf die Bühne bringt, in den werden hohe Erwartungen gesetzt. Der Pianist und Sänger Michael von Zalejski hat diese bei der 23. Kul-Tür-Soirée in Rahden vollauf erfüllt.

Von Arndt Hoppe