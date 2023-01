Sozialverband Rahden hört Bericht über Not in Afrika

Nach Begrüßung und einigen internen Informationen durch den Vorsitzenden Hans Waltemate hörten die Mitglieder einen Vortrag der Missionarin Ulrike Keulertz von der Stiftung „Hand in Hand, Hilfe für Afrika“. Sie berichtete von ihrem jüngsten Einsatz im Oktober/November 2022 in Tansania. Erschrocken musste sie mit der Missionarin Christine Lauterbach sehen, wie trocken sich das afrikanische Land darstellte, überall nur Staub und große Hitze. Der Staub hing in der Luft, berichtete Ulrike Keulertz.

Nur Not und Hunger

Seit langer Zeit kein Regen, nirgends Wasser, nur Not und Hunger. Die Menschen haben nichts, die wenigen Tiere die sie mit Milch und Fleisch versorgen könnten, sterben vor ihren Augen, da auch sie nichts zu fressen oder zu trinken finden. Die Not muss erschreckend sein.

Die Missionarinnen versuchen durch Kauf von größeren Mengen Mais dieses Elend etwas zu lindern, das Ganze durch Spenden aus Deutschland finanziert. Zur Zeit hat Regen eingesetzt, jetzt können die Menschen säen, es dauert aber drei bis vier Monate bis man ernten kann und es darf nicht wieder trocken werden. Auch Saatgut wurde von den Missionarinnen gekauft und verteilt. Mit den Stricksachen, die einige Frauen vom SoVD Rahden gestrickt haben, versuchen sie den frierenden Kindern, nachts ist es in den Bergen in Afrika sehr kalt, die Kinder haben nur Tücher zum Schutz für ihre Körper, auch hier zu helfen. Babymützen werden in den Entbindungsstationen verteilt, auch sie sind ein Segen und retten nach Aussage der dortigen Ärzte so manchem Kind das Leben .

440 Mützen übergeben

Auch in diesem Jahr übergaben die Frauen zahlreiche Stricksacken wie Pullover, Strickjacken, Ponchos, Babydecke und 440 Mützen für Babys und größere Kinder. Außerdem konnte Ulrike Keulertz eine größere Geldspende der Anwesenden mitnehmen. Die Tätigkeit der Missionarinnen ist sehr vielfältig. Sie kümmern sich um Kranke, versorgen diese mit geringen Mitteln, bringen sie ins Krankenhaus, übernehmen vielfach die Kosten, begleiten Kinder in ihren Schulen, Ausbildungen und haben jetzt Klassenzimmer renoviert, damit der Unterricht in ordentlichen Räumen stattfinden kann.

Zum Schluss der Veranstaltung rief Hans Waltemate die Mitglieder zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung ohne Wahlen am Donnerstag, 2. Februar, ab 17 Uhr im Westfalenhof Rahden auf. Martin Schmidt vom Kreisverband Lübbecke wird über das Thema „Entlastungspaket 2023, Bürgergeld, Wohngeld und Änderungen in der Rentenversicherung referieren. Anschließend ist ein gemeinsames Abendessen geplant. Der Vorstand bittet um rege Teilnahme. Anmeldungen sind bis Montag, 30. Januar, bei den Vorsitzenden Hans Waltemate, Telefon 05775/ 9661546, oder Christa Kunter, Telefon 05771/1096, möglich.