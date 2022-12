Stadt soll Radweg-Liste erstellen

Die CDU in Rat der Stadt Rahden hat einen Antrag zum Thema Radwege gestellt.

In vielen Außenortschaften der Stdat Rahden gibt es bereits Radwege. Doch m,üssen auch hier noch große Lücken, vor allem im Fernverkehr, geschlossen werden. Reparaturen kommen hinzu.

Die CDU fordert die Verwaltung damit auf, einen aktuellen Sachstand zum Radverkehrskonzept des Kreises Minden-Lübbecke zu geben, eine Prioritätenliste zum Ausbau von Radwegen in allen Ortschaften der Stadt Rahden zu erstellen, alle Möglichkeiten der Finanzierung zu prüfen sowie einen Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Bikes in den Planungen, speziell in touristisch frequentierten Bereichen im Stadtgebiet, zu berücksichtigen.