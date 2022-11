Tonnenheider laden ins Dorfmuseum ein

Hermann Rehling ist für die maßgebliche Beteiligung am Aufbau der Hochzeitsmühle und seine langjährige Tätigkeit im Heimatverein ausgezeichnet worden. Gerhard und Gisela Franke sowie Rudolf Langer wurden bei der Versammlung für den Aufbau des Dorfmuseums geehrt, wie auch Gerd Schmidt (in Abwesenheit). Er hat in den vergangenen 30 Jahren als Bäcker die Backtage am großen Stein mitgestaltet.

