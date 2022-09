Eiwissa, die tolle in Tielge gezüchtete Stute, ist jetzt auch in Warendorf Bundeschampion geworden. Diese Aufnahme entstand bei der Ehrenrunde während des Westfalen-Championat in Münster. Reiterin bei beiden Erfolgen war die gebürtige Schwedin Jessica Lynn Thomas.

Foto: Westfälisches Pferdestammbuch