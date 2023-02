Varler Jecken feiern Karneval

Nach drei Jahren Pause heißt es am Samstag, 18. Februar, und am Dienstag 21. Februar, endlich wieder „Varl Helau“ im Saal bei Wiehes Planwagen. Beginn ist jeweils um 19.33 Uhr.

Am Samstag und am Dienstag steigen die Narren in die Bütt

Dass Corona für diese narrenfreie Zeit gesorgt hat, ist allgemein bekannt. Umso mehr freut sich die Karnevalsgruppe von Union Varl, nun wieder voll durchstarten zu können und die Karnevalsstimmung auch hier wieder aufleben zu lassen.

Die beiden Akteure und überzeugten Jecken Fabian Hartmann und Miriam Pöttker berichten, worauf sich die Gäste am Samstag, 18. Februar, und am Dienstag, 21. Februar, um 19.33 Uhr freuen können.

„Das war schon eine lange Zeit so ganz ohne KarneVARL. Zwar gehören Masken zum Karneval dazu, medizinische Masken und Abstandsregeln passen aber so gar nicht zur Jeckenzeit. Da stand für uns in den letzten Jahren schnell fest: So können und wollen wir Karneval nicht feiern. Dass es in diesem Jahr nun endlich wieder ohne strenge Regeln geht, freut uns alle enorm“, sagt Miriam Pöttker

„Alles ist organisiert, die Bühne ist bereits aufgebaut. In den letzten Tagen vor dem Fest soll aus dem Saal bei Wiehes Planwagen ja eine Karnevalshochburg werden – bunt und farbenfroh“, erläutert Fabian Hartmann.

Der Samstag steht dabei ganz im Zeichen der Karnevalsparty – mit Live-Musik und DJ Nik. Alte und neue Karnevalslieder, aber auch Aktuelles wird für beste Stimmung sorgen. Los geht es um 19.33 Uhr. Und es gibt natürlich auch wieder unseren beliebten Kostümwettbewerb. Die schönsten, besten, ausgefallensten Verkleidungen werden prämiert.

Miriam Pöttker ist seit vielen Jahren beim Karneval Varl dabei. Ein Kostüm sit schön, aber kein Muss. Foto: Union Varl

„Bei uns ist jeder willkommen, der den Alltag einfach mal Alltag sein lassen und sich völlig sorglos amüsieren möchte – ob mit oder ohne Kostüm. Für echte Karnevalsfans macht aber gerade ein lustiges Kostüm ja den Reiz aus“, meint Miriam Pöttker.

Am Dienstag gibt es ein traditionelles Karnevalsprogramm, mit Büttenreden, Sketchen und Musik. Alles geprobt und auf die Bühne gebracht von Mitgliedern der Karnevalsgruppe. „Ideale Unterhaltung für einen Dienstagabend, da sind die schönsten Lachfalten vorprogrammiert“, sagt Pöttker.

Fabian Hartmann: „Karneval in Varl gibt es schon seit mehr als 50 Jahren und wir sind stolz darauf, dass wir es mit Union Varl geschafft haben, die vermeintlich sturen Ostwestfalen für die Narrenzeit zu begeistern zu können. Da ist der Weg nach Köln, Düsseldorf und Co. gar nicht mehr nötig.“