Viel los im beschaulichen Budendorf

Rahden

Zwar galten auf dem Rahdener Weihnachtsmarkt angesichts steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie strenge Regeln, aber das schreckte die Besucher nicht ab. Das kleine beschauliche Budendorf, in vorweihnachtlichen Glanz gehüllt, füllte sich am Wochenende zusehends. Standbetreiber und Gäste waren trotz 2-G-Regel augenscheinlich froh, dass der Markt eröffnet wurde.

Von Heidrun Mühlke