Viele ehrenamtliche Hände für die Gemeinschaft

Rahden

Die Stadt Rahden vergibt jedes Jahr einen Preis für ehrenamtliches und freiwilliges Engagement. Geehrt werden Einzelpersonen und Gruppen, die sich in besonderem Maße engagiert haben. In diesem Jahr gingen die Ehrenamtspreise an Reinhard Stevener, Ingrid John, Manfred Helweg und an das Team der Ausgabestelle Rahden der Tafel Lübbecker Land.

Heidrun Mühlke