Reisetrends: Von Zurückhaltung bis zur Kreuzfahrt

Wohin fahren die Rahdener in den Sommerurlaub? - Geld sitzt nicht mehr so locker

Rahden

Wohin fahren die Rahdener in den Sommerurlaub? Die Reisebüros verzeichnen in den vergangenen Tagen vermehrte Anfragen. Doch sitzt das Geld tatsächlich so locker, wie in der Vergangenheit? Oder gibt es Nachholbedarf wegen der Corona-Einschränkungen?

Michael Nichau