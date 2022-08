Vor 100 Jahren den Grundstein gelegt

Wehe

16 junge Männer legten im Jahr 1922 den Grundstein für den damaligen Reitsportverein in Wehe. Von Anfang an standen sie in den Siegerlisten der Kreisturniere weit oben, was den Reitsport bis zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs in Wehe sehr populär machte - wie die damals stetig steigenden Mitgliederzahlen im Resümee der frisch herausgegebenen Vereinschronik anschaulich belegen.

Peter Götz