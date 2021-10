VW Golf geht in der Garage in Flammen auf

Zu einem Garagenbrand sind Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagmorgen auf ein Grundstück an der Straße "Auf dem Witting" nahe der Mindener Straße in Rahden gerufen worden.

Ermittlungen zur Brandursache in Rahden dauern noch an

Ein in der Garage stehender älterer VW Golf hatte Feuer gefangen. Der Pkw brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei gab der Besitzer des VW an, er habe sich in dem angrenzenden Mehrfamilienhaus aufgehalten, als er gegen 5.30 Uhr einen lauten Knall hörte. Als er daraufhin auf den Hof ging, sah er seinen in Flammen stehenden Wagen. Ein weiterer Hausbewohner war ebenfalls nach draußen geeilt und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit Löschschaum und zog dann das Wrack aus dem aus Steinen errichteten Garagentrakt, der aus sechs Einzelgaragen besteht.

Fahrzeuge in den benachbarten Garagen wurden den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dafür richtete das Feuer Schäden am Mauerwerk sowie am Garagentor an. Der Golf-Eigentümer berichtete zudem, dass er seinen VW am Tag zuvor zur Mittagszeit in der Garage abgestellt hatte. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe dauern an.