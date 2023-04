Wagenfeld: Gestütsschau am Tierpark mit vielen Attraktionen

Die Gestütsschau am 1. Mai im Tierpark Ströhen ist ein Fest für große und kleine Pferdefreunde.

Viel zu sehen und tolle Vorführungen gibt es bei der Gestütsschau in Wagenfeld.

Temperamentvolle Araberhengste, wunderschöne Mutterstuten oder spielende Fohlen; dazu die immer wieder spektakulären und ausgefallenen Schaubilder der verschiedenen Gäste sind dabei zu sehen.

Und auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein großartiges Programm freuen. Dr. Nils Ismer wird wie gewohnt souverän und mit vielen Informationen und spannenden Geschichten durch das etwa zweistündige Programm führen.

Hengstparade

Um 14 Uhr wird die Gestütsschau traditionell mit der großen Hengstparade eröffnet. „Es ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung, unsere Deckhengste gemeinsam auf dem Schauplatz zu präsentieren“, sagt Ismer mit ein wenig Stolz auf seine herausragenden Zuchthengste, die bereits in vielen Teilen der Welt Schleifen und Pokale bei verschiedenen Schauwettbewerben sammeln konnten, bis hin zum Weltchampionat.

Die Tiere aus dem Ismer-Gestüt haben schon viele Preise errungen. Vor allem sind auch Araber-Pferde zu bestaunen. Foto: Ismer

Aber der Aufwand lohnt sich. Wenn die edlen Arabischen Hengste gemeinsam den großen Rasenplatz betreten, kommt das Publikum aus dem Staunen nicht heraus. Neben den Hengsten präsentiert das Gestüt jedes Jahr auch eine exklusive Auswahl an Mutterstuten mit ihren Fohlen. Der qualitätvolle Nachwuchs spricht nicht nur für die wohl überlegten Anpaarungen und jahrzehntelange Tradition und Familiengeschichte, sondern ist vor allem auch unglaublich niedlich anzusehen.

Schauprogramm

Die verschiedenen Präsentationen der Ismerschen Zucht werden umrahmt von einem spektakulären Schauprogramm. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf die Kamelfarm Marquard freuen. Der Familienbetrieb am Rande der Lüneburger Heide ist nicht nur für seine Kamelzucht bekannt. Hier kann man auf den exotischen Tieren auch mal durch die Lüneburger Heide reiten.

Bei der Gestütsschau in Wagenfeld ist auch die Familie Marquard mit ihren "Wüstenschiffen" zu Gast. Foto: Ismer

Die Familie Marquard und ihre Wüstenschiffe werden in einem bunten Schaubild präsentieren, was sie alles zu bieten haben.

Wehdemer dabei

Mit dabei ist in diesem Jahr auch die Voltigiergruppe aus Wedem Oppendorf. Der Voltigiersport erfreut sich schon seit vielen Jahre großer Beliebtheit. Für viele Kinder ist es der Einstieg in den Pferdesport. Die Voltigruppe aus Wedem Oppendorf ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt und überaus erfolgreich. Neben vielen anderen Turniererfolgen stellte sie im Jahr 2021 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich sogar den Vize Weltmeister.

Adele Schröder und Sophie Wegener von den Voltigierern aus Wehdem. Foto: Archiv/Krückemeyer

Rasant wird es bei den Mounted Games. Bei den Reiterspielen kommt es besonders auf Wendigkeit, Geschicklichkeit und Schnelligkeit von Ross und Reiter an. Dieser Teamsport freut sich immer größerer Beliebtheit.

Mounted Games

Im Jahr 2022 wurden die Mounted Games auf der Equitana-Open-Air in Mannheim, den Agravis-Cup in Oldenburg und auf der Partner Pferd in Leipzig vor großem Publikum vorgestellt.

Mounted Games sind seit einiger Zeit Jahren auch Teil des Ströher Reit- und Fahrvereins. Anfang Juni findet das erste Mounted Games Turnier unter der Fahne des Ströher Reit- und Fahrvereins statt. Mit Kim Ingwersen und Simon Keppler belegt das Ströher Mounted Games Team den zweiten Platz in der Deutschen Ranglistenwertung. Am 1. Mai möchten die beiden ihre Sportart den Zuschauern näherbringen und in einem rasanten Schaubild zeigen, wann ein Mounted Games Pony alles kann.

Lisa Röckener

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher der Gestütsschau mit Lisa Röckener. Der gefeierte Social Media Star der Pferdeszene, hat im März bei der Weltmesse des Pferdesports - der Equitana, die Hallen zum Beben gebracht. Ihrem Social Media Account folgen nahezu 170.000 Follower.

„Ich kombiniere den Turniersport mit Horsemanship und lege viel Wert auf einen fairen Umgang mit dem Partner Pferd.“ stellt sich Lisa Röckener auf ihrer eigenen Homepage vor. Ihr angelerntes Wissen gibt sie in Lehrgängen, Seminaren, im Fernsehen, an Ausbildungsabenden, in Büchern und Shows weiter und präsentiert hier die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Im August füllt die 27-Jährige die Niedersachsenhalle in Verden mit ihrer eigenen Show „Röckeners at Night“, aber vorher haben ihre Fans bei der Gestütsschau in Ströhen die Möglichkeit ihren Star live zu bewundern.

Tickets sichern

Interessierte Besucher können sich jetzt noch einen Platz auf der Tribüne sichern: Unter www.tierpark.shop gibt es noch Tickets zu kaufen. Stehplätze stehen in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung und können im Voraus über den Shop oder aber an der Tageskasse im Tierpark Ströhen erworben werden. Der Eintritt für die Gestütsschau Tribüne kostet 8 Euro zuzüglichTierparkeintritt, Stehplätze 6 Euro zuzüglich Tierparkeintritt.