Wagenfeld: Unfall in den frühen Morgenstunden

Wagenfeld

Zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge ist es in Stemwedes Nachbargemeinde Wagenfeld am frühen Donnerstagmorgen gekommen. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Wagenfeld und Ströhen wurden per Meldeempfänger zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und einer eingeklemmten Person alarmiert.