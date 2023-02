Weniger Osterfeuer in Rahden

Osterfeuer dürfen in den Rahdener Ortschaften (hier in Sielhorst 2017) nur noch als so genannte "Brauchtumsfeuer" abbegrannt werden. Veranstalter kann dabei auch eine Interessengruppe oder eine Dorfgemeinschaft sein.

Was bereits seit mehreren Jahren in fast allen Nachbarkommunen üblich ist, soll auch in Rahden vollzogen werden: Es sollen nur wenige Osterfeuer als sogenannte „Brauchtumsfeuer“ entzündet werden. Die Gesetzesvorlage dafür existiert schon lange. Nach Corona will die Stadt Rahden die Umweltschutz-Regeln auch durchsetzen.