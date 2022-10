Wie gewonnen, so (fast) zerronnen

Unerwarteter Gewerbesteuer-Segen: Verhaltene Freude in Rahdener Rat

Rahden

„Das ist doch in diesen Zeiten mal eine erfreuliche Mitteilung“ – so eröffnete Bürgermeister Dr. Bert Honsel in der jüngsten Ratssitzung den Tagesordnungspunkt „Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Rahden zum 31. Dezember 2021“.

'Von Dieter Wehbrink