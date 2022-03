Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Donnerstag erneut mehr aktive Coronafälle gemeldet als am Vortag. Die Zahl belief sich auf 26.515 Fälle, 373 mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 1822,6 (+28,0). Verstorben ist eine 86-jährige Frau aus Rahden.

Die Fallzahlen in den einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 4466 (-7)

Espelkamp 2450 (+32)

Hille 1219 (+21)

Hüllhorst 1304 (+15)

Lübbecke 2417 (+60)

Minden 6087 (+114)

Petershagen 1644 (+44)

Porta Westfalica 2785 (+30)

Preußisch Oldendorf 1459 (+19)

Rahden 1352 (+15)

Stemwede 1332 (+30).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 91 positiv getestete Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Vier Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit 13 Patienten versorgt, vier Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Wartezeit an der Notaufnahme

Aufgrund einer Vielzahl von Quarantänen und Isolationen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralen Notaufnahme des Johannes-Wesling-Klinikums kann es in der kommenden Woche zu längeren Wartezeiten kommen. Die Versorgungssicherheit bei schweren und lebensbedrohlichen Verletzungen oder Erkrankungen ist vollständig gesichert. Menschen mit leichten Verletzungen oder Erkrankungen müssen jedoch mit langen Wartezeiten rechnen und werden gebeten, nach Möglichkeit eine medizinische Versorgung über niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder den Kassenärztlichen Notdienst der Krankenkassen in Anspruch zu nehmen.

Situation an den Schulen und Kitas

Aktuell gibt es an acht Schulen und 29 Kitas im Kreisgebiet Ausbrüche - das heißt, dass in der Regel fünf Kinder und mehr in einer Klasse beziehungsweise Gruppe positiv getestet sind. Betroffen sind Schulen in Bad Oeynhausen, Espelkamp, Hille, Lübbecke, Minden, Petershagen und Porta Westfalica sowie Kitas in Bad Oeynhausen, Espelkamp, Lübbecke, Minden, Petershagen, Porta Westfalica, Preußisch Oldendorf und Stemwede. Betroffen sind im Kreisgebiet insgesamt etwa 170 Kinder in der Altersgruppe drei bis sechs Jahre und 760 Schüler im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. Hinzu kommen etwa 75 Beschäftigte in Schulen und Kitas.