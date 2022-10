Randale rockt die Bühne

Bielefelder Band begeistert nicht nur Kinder: Auftritt im Life House in Stemwede

Stemwede

Im Life House in Wehdem gibt's am Freitag, 21. Oktober, wieder „Randale“: Die Kinder-Rockband aus Bielefeld macht von 15 Uhr an Musik, die nicht nur Kinder begeisteret, sondern auch viele erwachsene Fans hat.