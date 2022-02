Ratsherr fordert Rückschnitt

Serpentinen in Bad Oeynhausen sollen sicherer werden

Bad Oeynhausen

Die Stadtverwaltung soll sich von Straßen NRW nicht länger immer wieder vertrösten lassen. Das hat Ratsherr Andreas Below (SPD) jüngst im Stadtrat in Verbindung mit seiner Forderung, in den Serpentinen zwischen Volmerdingsen und Bergkirchen zu einem Rückschnitt zu kommen, erklärt.

Von Claus Brand