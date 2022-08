Reitpferdechampion stammt aus Rahden-Tielge

Erneut glänzte ein Pferd aus der Zucht von Katharina Hadeler aus Tielge. Während der sogenannten Westfalen-Woche des Westfälischen Pferdestammbuchs in Münster-Handorf siegte diese aus Hadelerscher Zucht stammende dreijährige Warmblutstute EIvissa, eine Tochter des Hengstes Escamillo.

Die Stute Elvissa, in Münster vorgestellt von Jessica Lynn Thomas, hat von den Richtern Höchstnoten erhaten.

Sie trägt nun den Titel Westfalen-Champion. Das in Tielge geborene Pferd gehört dem Gestüt von Bernadette Brune in Bad Zwischenahn. Geritten wurde Eiwissa in Münster von Jessica Lynn Thomas.