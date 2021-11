"Rückenwind für Radverkehr"

Die Brücke, die etwas flussabwärts des bisherigen Sielwehres mit der alten und maroden Brücke geplant ist, soll aus Cortenstahl erstellt werden. „Die Kosten für das Projekt liegen bei 3,2 Millionen Euro. Rund 90 Prozent des Betrages werden über die Fördermittel finanziert“, sagte Müller-Ulrich. Auf Nachfrage ergänzte er, dass voraussichtlich bereits Ende der nächsten oder in der dann folgenden Woche erste Arbeiten beginnen könnten.

Teil der Regionale

Im Verlauf der Beratungen über das Projekt, das Bestandteil der Regionale 2022 ist, hatten sich die Kosten aufgrund der massiven Preissteigerung für den Rohstoff Stahl deutlich erhöht. Bei Beratungen im Ausschuss für Stadtentwicklung im Herbst 2020 hatte die Stadt die Kosten für das Projekt auf etwa zwei Millionen Euro beziffert. Grundlegendes Ziel hinter dem Brückenbau ist die Verbesserung des Radwegeverkehrsnetzes mit Anbindung an den zukünftigen Radschnellweg (RS) 3.

Im Herbst 2020 hatte die Stadt zum Ablauf des Projektes erklärt: „Alte Brücke und Sielwehr sind miteinander verbunden.“ Die alte Brücke werde auch nach Fertigstellung der neuen zunächst bestehen bleiben, bis es zu einer Umgestaltung des Wehres und damit der zukünftigen Gestaltung des Flusslaufes und seines Umfeldes komme. Die ursprüngliche Planung hatte den Neubau einer Brücke im Bereich der Wehranlage vorgesehen.

Mehrere Projekte

Die Errichtung hätte dann nur nach vorherigem Abriss der alten Wehranlage inklusive alter Brücke erfolgen können, frühestens nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens zur Umgestaltung der Werre. Der Neubau sollte dann außerhalb dieses Verfahrens erfolgen, auch vor dem Hintergrund des schlechten Zustandes der alten Brücke.

Mit einer Unterstützung von insgesamt 8.029.700 Euro durch Bund und Land werden aktuell jeweils diese Fuß- und Radwegebrücke in Bad Oeynhausen und eine in Ibbenbüren neu gebaut. In Soest wird zudem ein neuer Abschnitt der Radvorrangroute durch das Stadtgebiet gebaut. NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes hat am Montag formal auch den Förderbescheid an die Stadt Bad Oeynhausen übergeben.

Minister lobt

Sie erklärte unter anderem: „Wir geben dem Radverkehr in NRW Rückenwind und fördern den Ausbau von Fahrrad- und Fußwegen mit Rekordsummen: 150 Millionen Euro seit 2017 für baureife Maßnahmen in Städten und Gemeinden. Ich freue mich, dass mit der Landesförderung in Bad Oeynhausen und Ibbenbüren neue Fuß- und Radwegebrücken entstehen. Moderne und sichere Rad- und Fußwege bedeuten mehr Lebensqualität in unseren Kommunen. Gute Verkehrspolitik ist der beste Klimaschutz.“

Der geschäftsführende Bundesminister Andreas Scheuer sagte: „Ich freue mich, dass unsere Rekordmittel vor Ort eingesetzt werden. Also dort, wo die Menschen unmittelbar etwas davon haben und schnell Verbesserungen spüren. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Fahrradland. Das Geld dafür ist da: Bis 2023 stellen wir rund 1,5 Milliarden Euro für den Radverkehr bereit – so viel wie nie zuvor. Mit unserem Sonderprogramm ‚Stadt und Land‘ verbessern wir die Bedingungen für Radfahrende deutlich und unterstützen die Länder und Kommunen etwa beim Bau von Radwegen, Radwegebrücken, Fahrradparkplätzen und fahrradfreundlichen Kreuzungen. Denn eines ist klar: je besser und sicherer die Radwege, umso größer die Lust, auf das Fahrrad zu steigen.“

Zukunftsweisend

Die Stadt erhält eine Förderung in Höhe von 2.973.000 Euro für den Ersatz- beziehungsweise Neubau für die in die Jahre gekommene Brücke am Sielwehr über die Werre. Baulich getrennte Fuß- und Radwege sollen beim Neubau, so heißt es seitens des NRW-Verkehrsministeriums, zudem die Verkehrssicherheit auf der neuen Brücke erhöhen.

„Die Förderung des Landes für den Bereich Nahmobilität versetzt uns in die Lage, die alte Brücke am Sielwehr über die Werre durch einen zukunftsweisenden Neubau zu ersetzen. Dieser Neubau stärkt die fahrrad- und fußgängerfreundliche Verbindung zwischen den nördlichen Stadtteilen und der Innenstadt und ist ein deutlicher Impuls für die umweltfreundliche Mobilität in unserer Stadt“, sagte Bürgermeister Lars Bökenkröger.

Die Fördersumme von insgesamt 2.973.000 Euro setzt sich aus 1.521.100 Euro vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ sowie ergänzenden Landesmitteln in Höhe von 1.451.900 Euro zusammen.