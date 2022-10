Sammler des Volksbundes sind wieder unterwegs

Dafür gehen in den elf Kommunen des Mühlenkreises ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler von Tür zu Tür und bitten um eine Spende. Unterstützt werden sie von Soldatinnen und Soldaten des Deutsch-Britischen Pionierbrückenbataillons 130 aus Minden in Uniform.

Kreisdirektorin Cornelia Schöder sowie die Bürgemeisterin und Bürgermeister der Städte und Gemeinden unterstützen die Sammlung der Soldatinnen und Soldaten und der Ehrenamtlichen. Cornelia Schöder sagte im Namen der Hauptverwaltungsbeamten zur Sammlung: „Bitte begegnen Sie den Sammlerinnen und Sammlern, ob in Uniform oder in Zivil, freundlich und spenden Sie gerne etwas für diese wichtige Arbeit.“

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist ein mehr als 100 Jahre alter Verein. Er finanziert sich teilweise aus Geldern des Auswärtigen Amtes und aus Spenden. Der Verein pflegt die Grabstätten der Toten aus den beiden Weltkriegen im Ausland. Sowohl gefallene Soldaten als auch zivile Opfer von Krieg und Gewalt, werden würdig bestattet. Auch noch heute werden Kriegstote gefunden und umgebettet.

Engagement beim Erinnern und Gedenken

Ferner engagiert sich der Volksbund beim Erinnern und Gedenken. Dies tut er unter anderem im Bereich Jugend und Bildung. Heute ist das Erinnern an Krieg und Terror und das Mahnen für Frieden wichtiger denn je. Viele Kriegstote des Zweiten Weltkrieges liegen in Grabstätten in der Ukraine und der Russischen Föderation. Der Krieg in der Ukraine hat die Arbeiten des Volksbundes in diesen beiden Ländern erheblich erschwert.

„Der Krieg heute in der Ukraine, auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges, zeigt uns, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Er zeigt uns auch, dass wir Menschen nicht automatisch aus der Geschichte lernen. Daher ist die Arbeit des Volksbundes so wichtig. Die Gräber der Weltkriege sollten uns auch im 21. Jahrhundert Mahnung sein“, so Kreisgeschäftsführer Thomas Rogalske.

Die Sammlung erfolgt im Kreis Minden-Lübbecke bis zum 30. November. Spenden sind auch per Paypal ([email protected]) oder per Überweisung auf das Spendenkonto des Volksbundes bei der Commerzbank Kassel (IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00) möglich.