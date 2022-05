Die ehemaligen Chefärzte verweisen darauf, dass in den vergangenen Jahren schon viel Geld in die Sanierung diverser Bereiche des Krankenhauses Lübbecke geflossen ist – hier ein Bild aus dem Schockraum, der 2020 in Betrieb genommen wurde.

Zum Hintergrund: In der vergangenen Woche haben die Mühlenkreiskliniken (MKK) und der Kreis Minden-Lübbecke über die jüngste Entwicklung in Sachen einer möglichen Förderung zweier Klinikneubauten in Bad Oeynhausen und im Altkreis Lübbecke in Höhe von 178 Millionen Euro informiert.