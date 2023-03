Schadstoffmobil macht in Hille Station

Schadstoffhaltige Abfälle aus Haushalten und Kleingewerbe können am Samstag, 11. März, von 7.30 bis 13 Uhr auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Pohlsche Heide 1 in Hille abgegeben werden. Ein Sammelmobil steht zur Annahme der Abfälle bereit.

Das Schadstoffmobil der KAVG steht am Samstag, 11. März, von 7.30 bis 13 Uhr auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Pohlsche Heide 1 in Hille.

Bei dieser Sammlung der Kreis-Abfallverwertungsgesellschaft Minden-Lübbecke (KAVG) können unter anderem folgende schadstoffhaltige Abfälle entsorgt werden:

Abbeizmittel, Batterien (auch Rückgabemöglichkeit im Handel), Bremsflüssigkeit, Chemikalien, Farben/Lacke (soweit sie nicht ausgehärtet sind), Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Klebstoffe, Laugen (zum Beispiel Natronlauge, Salmiakgeist), Lösungsmittel (zum Beispiel Nagellackentferner), Motorreiniger, ölverschmutzte Lappen und Ölfilter, Pflanzenschutzmittel, Fotochemikalien (Entwickler- oder Fixierbäder), Quecksilberthermometer, Säuren, Schädlingsbekämpfungsmittel, Spraydosen mit Restinhalt und Verdünnung. Die Sondermüllabfälle sollten in verschlossenen Behältern sein.

Altmedikamente können genauso beim Sammelmobil abgegeben werden, ebenfalls Spritzen und Kanülen in verschlossenen Behältern (dies gilt auch für Arztpraxen). Weiterhin ist es möglich, CDs, Tonerkartuschen und Druckerpatronen abzugeben. Sie werden dann der Wiederverwertung zugeführt.

Farben, Lacke, Batterien und Altöl werden oft von den Bürgern am Schadstoffmobil des Kreises abgegeben. Foto: Nicole Evering

Die Abgabe des Sondermülls aus Haushaltungen ist in haushaltsüblichen Mengen für alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Minden-Lübbecke kostenlos, das heißt ein Pkw (auch Kombi) voll oder ein kleiner Anhänger.

Für Kleingewerbebetriebe ist die Abgabe des Sondermülls kostenpflichtig. Die Zahlung kann in bar oder auf Rechnung erfolgen.

Altöl wird nur gegen Bezahlung angenommen

Altöl wird an der Sammelstelle nur gegen Bezahlung (1 Euro je Liter) angenommen. Es kann auch bei den Händlern abgegeben werden, da sie verpflichtet sind, Altöl entweder gegen Vorlage des Kaufbeleges oder beim Kauf bis zur Menge des dort gekauften neuen Öls kostenlos zurückzunehmen.

Nicht angenommen werden: Farb- und Lackdosen sowie Malerutensilien, die eingetrocknet sind. Diese gehören in den Hausmüll. Restentleerte Farbdosen und Wandfarbeneimer gehören in die „Gelbe Tonne“. Leere Spraydosen aus dem Körperpflege- oder Lebensmittelbereich tragen den „Grünen Punkt“ und gehören ebenfalls in die „Gelbe Tonne“. Elektroaltgeräte, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können kostenlos am Wertstoffhof der KAVG im Entsorgungszentrum „Pohlsche Heide“ abgegeben werden.

Weitere Informationen zur Schadstoffsammlung gibt es unter www.kavg-ml.de/schadstoffe, bei der KAVG unter Telefon 05707/9199096 oder bei der Umweltberatung der Verbraucherzentrale für den Kreis Minden-Lübbecke, Telefon 0571/38637901.