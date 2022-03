Schäfer denkt an Weggang vom Dümmer

So kennt man Michael Seel am Dümmer und im Ochsenmoor: Der Schäfermeister ist Pächter der Gebäude des Schäferhofs Stemshorn. Seels Moorschnucken beweiden Flächen am Dümmer. Das Wohnhaus und die Gaststube des Schäferhofs in Stemshorn .

Foto: Dieter Wehbrink