Schlaflose Nächte müssen nicht sein

Bad Oeynhausen

Jüngst offenbarte Schauspielerin Wolke Hegenbarth in einer Talkshow, dass sie im ersten Jahr nach der Geburt ihres Sohnes maximal zwei Stunden am Stück pro Nacht schlafen konnte. Ein Entzug, der sie physisch und psychisch an ihre Grenzen gebracht habe, wie sie sagt. Lisa Schmidt aus Bad Oeynhausen möchte Eltern, die in einer ähnlich herausfordernden Situation stecken, helfen oder die Weichen stellen, damit es gar nicht erst soweit kommt.

Von Lydia Böhne