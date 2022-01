„Schnelltest nicht schnell“

Eine schlechte Erfahrung mit dem Corona-Testzentrum in Rahden hat Thomas Möller gemacht. Sein Schnelltest-Ergebnis, das er für einen Termin brauchte, kam mit mehr als drei Stunden Verzögerung durchaus nicht „schnell“ an. Thomas Möller aus Rahden hat mehr als drei Stunden auf das Testergebnis gewartet. MKK-Geschäftsführer Mario Bahmann hatte vor kurzem das Testzentrum in Rahden in Betrieb genommen.

Foto: Dieter Wehbrink