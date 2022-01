Schokolade sehr beliebt

Bad Oeynhausen

Rekordspendensumme für die Moldawien-Hilfe: Einen Monat lang haben die evangelische Kirchengemeinde Bergkirchen und Initiator Ernst-Ludwig Homann für Menschen in Not gesammelt. 1500 Hilfspakete konnten zusammengestellt und an Bürger der moldawischen Stadt Ribnita verteilt werden. Ein Erlebnis, bei dem der 76-Jährige live dabei war.

Von Lydia Böhne