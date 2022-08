"Schön, dass ihr endlich da seid"

Sekundarschule in Stemwede-Wehdem begrüßt die neuen Fünftklässler

Stemwede

Die Stemweder-Berg-Schule hat jetzt die „Neuen“ begrüßt – die Fünftklässler, die nach dem Sommerferien an die weiterführende Sekundarschule in Wehdem gewechselt sind. Für alle war es ein spannender erster Tag, der mit einer Andacht in der Wehdemer Kirche gefeiert wurde.