Aufgrund des Krieges in der Ukraine hat das Berufskolleg Lübbecke eine Spendenaktion gestartet. Dank der zusätzlichen Unterstützung des Fördervereins wurden insgesamt 2000 Euro gesammelt, die an zwei unterschiedliche Organisationen überwiesen wurden. Der „Aktion Deutschland hilft“ und dem „Bündnis Entwicklung hilft“ wurden jeweils 1000 Euro gespendet.

Die gesamte Spendenaktion wurde am Standort Espelkamp von der Schulsprecherin Vanessa Friesen in die Wege geleitet, die aktuell eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aus der Klasse FSP24 der Fachschule für Sozialpädagogik sammelte sie in der Schülerschaft und bei den Lehrkräften die Spenden ein. Unterstützung erhielten sie dabei auch von der Oberstufe der Höheren Handelsschule, der HH22A, welche die Schülerfirma „Office-Shop“ betreibt, sowie dem Jahrgang 11 des Wirtschaftsgymnasiums am Standort Lübbecke. Die Schülerinnen und Schüler des „Office-Shop“ erstellten ein digitales Plakat mit dem Spendenaufruf und boten darüber auch die Möglichkeit, die Spende per Überweisung zu tätigen. Der Jahrgang 11 des Wirtschaftsgymnasiums erklärte sich sofort bereit, zusätzlich zu der HH22A in Lübbecke durch die Klassen zu gehen und dort die Barspenden einzusammeln.

Zusätzlich zu dieser schulweiten Spendenaktion startete auch das Schülerbistro „Essbar“ einen eigenen Aufruf durch die „Pausensnacks für einen guten Zweck“. Die Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsvorbereitung für Ernährungs- und Versorgungsmanagement sowie der Berufsfachschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement bereiten jeden Donnerstag und Freitag Pausensnacks für die Schulgemeinschaft des Berufskollegs Lübbecke zu. Diese werden im Schülerbistro „EssBar“ verkauft, wobei die Einnahmen für den Kauf neuer Lebensmittel verwendet werden. Kürzlich stand der Verkauf jedoch unter dem Motto: „Wir möchten etwas für die Menschen in der Ukraine tun!“ Die Schüler entschlossen sich dazu, die Einnahmen aus dem Verkauf von Pausensnacks zu spenden. Daraufhin rührten die Schülerinnen und Schüler kräftig die Werbetrommel, sodass ihr Engagement schließlich belohnt wurde.

Innerhalb von zwei Tagen nahmen sie 250 Euro durch den Verkauf von Snacks, Nachspeisen und kleinen Gerichten ein, die auf das Konto des Vereins „Aktion Deutschland hilft“ eingezahlt werden konnten.

Das Berufskolleg Lübbecke bedankt sich bei den organisierenden und unterstützenden Klassen, beim Förderverein des Berufskollegs sowie bei allen Spenderinnen und Spendern. „Wir hoffen, mit den Geldspenden einen kleinen Beitrag zur Linderung des Leides der ukrainischen Bevölkerung leisten zu können.“