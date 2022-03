Schützenbrücke wird früher geöffnet

Für die Dauer der Vollsperrung an der Detmolder Straße im Zuge der Errichtung einer zusätzlichen Wasser-Transportleitung und für die späteren Arbeiten am Bahnübergang der Südbahn wird die Durchfahrt an der Schützenbrücke früher geöffnet. Das hat die Stadt Bad Oeynhausen mitgeteilt.

Stadt reagiert in Bad Oeynhausen auf Behinderungen durch Baustelle an der Detmolder Straße

Statt erst um 8 Uhr ist die Durchfahrt von sofort an bereits ab 5 Uhr möglich. Die Polleranlage, die derzeit wegen eines technischen Defekts außer Betrieb ist, wird entsprechend programmiert. Ergänzend wies Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich darauf hin, dass die entsprechende Beschilderung im Bereich der Schützenbrücke zeitnah angepasst werden soll. Ob dies noch am Dienstag erfolgen würde, war am Nachmittag unklar.

Besondere Belastung

Die Stadtverwaltung komme mit dieser Veränderung vor allem auch einem Wunsch der Beschäftigten im Krankenhaus und im Herz- und Diabeteszentrum nach. Für sie seien die Baustellen gerade zum Dienstantritt zur Frühschicht eine besondere Belastung, die erhebliche Umwege mit sich bringen würden.

Die Sperrung des Durchgangsverkehrs an der Schützenbrücke ist eine Vorgabe aus dem Kurortegesetz NRW. Das westliche Kurviertel mit den Kliniken und dem angrenzenden Kurpark soll so vor allem in den Nachtstunden vom Durchgangsverkehr befreit werden. Zuständig für Ausnahmen ist die Bezirksregierung in Detmold. Auf Anfrage der Stadt hat sie für die Dauer der Baustellen an der Detmolder Straße einer früheren Öffnung der Poller zugestimmt.

Nur bei längerer Pause

Sollte zwischen den Baustellen der Stadtwerke und der Deutschen Bahn tatsächlich eine längere Pause von mehreren Wochen eintreten, wird für diese Zeit wieder die ursprünglich von der Bezirksregierung vorgegebene Sperrzeit von 20 bis 8 Uhr gelten.