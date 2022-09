„Schutzräume sind nicht wegzudenken“

Die Ankündigung des Bezirksverbands der AWO, das Frauenhaus in Minden schließen zu wollen, stößt weiter auf heftige Kritik. Jetzt hat sich die Kreistagsfraktion der Grünen in Minden-Lübbecke zu Wort gemeldet. Gefordert wird eine rasche Lösung.

Die Plätze im Mühlenkreis und auch in den Nachbarkreisen seien rar, betonen die Grünen in einer Stellungnahme. Das Frauenschutzzentrum der AWO stelle in Minden acht Betten und das Hexenhaus in Espelkamp 18 Betten zur Verfügung.

Im Gleichstellungsausschuss des Kreises sei immer wieder berichtet worden, dass Frauen abgewiesen werden mussten, weil alle Betten belegt waren. „Diese aktuelle Lage darf zu keinem Dauerzustand werden! Der Entschluss der AWO macht die Situation noch prekärer. Wir müssen nun dringend eine Lösung finden, mit der möglichst allen Schutzsuchenden eine Zuflucht ermöglicht werden kann“, schlussfolgert Jana Sasse, grüne Kreistagsabgeordnete und Mitglied des Gleichstellungsausschusses.

„ Schutzzentren bieten Sicherheit in emotional schwierigen Umständen. “ Jana Sasse

Denn die Frauenhäuser gewährten nicht nur eine einfache Übernachtungsmöglichkeit in Notsituationen. Sasse: „Sie sind so viel mehr: Die Schutzzentren bieten Sicherheit in emotional schwierigen Umständen, sie geben den Frauen ein Stück ihrer Unabhängigkeit zurück und sie übermitteln Hoffnung, dass wieder bessere Zeiten kommen werden.“

Jetzt liege es an der Zusammenarbeit zwischen Politik, Kreisverwaltung und Trägern, eine akzeptable Lösung zu finden, finden die Grünen. Es müssten Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden, um zu einem annehmbaren Ergebnis zu kommen.

„Schutzräume für Frauen und Kinder, die von psychischer oder physischer Gewalt betroffen sind, sind nicht wegzudenken und müssen ein fester Bestandteil unserer sozialen Infrastruktur bleiben“, so Jana Sasse, die auch frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Kreistag Minden-Lübbecke ist.

Die Ankündigung des AWO-Bezirksverbands Ostwestfalen-Lippe, verschiedene soziale Einrichtungen in der Region aufzugeben, hat für viele Reaktionengesorgt. AWO-Vorstandsvorsitzender Thomas Euler hatte unter anderem erklärt, das Frauenhaus in Minden schließen zu wollen. Das Gebäude sei angemietet und werde aufgegeben. Die Pläne der AWO gehen noch weiter. Das Berufskolleg Bielefeld wird zum Sommer 2023 geschlossen, ein Teil der 470 Schüler muss voraussichtlich neue Ausbildungsmöglichkeiten suchen.

„Mit Fassungslosigkeit und Entsetzen“ hat bereits die Arbeitsgemeinschaft von Frauengruppen und engagierten Bürgerinnen im Kreis Minden-Lübbecke reagiert. Im Notfall müssten der Kreis oder die Stadt Minden die Trägerschaft selbst übernehmen.