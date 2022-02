Polizei stellt an einem Schulbus in Bad Oeynhausen erhebliche Mängel fest

Bad Oeynhausen

An einem Schulbus an der Europaschule Bad Oeynhausen hat die Polizei am Mittwoch erhebliche Mängel festgestellt. Bei der morgendlichen Kontrolle des mit 24 Schülerinnen und Schülern besetzten Busses registrierten die Gesetzeshüter unter anderem erhebliche Durchrostungen an der Karosserie und eine Überbrückung des Motorschutzschalters mittels eines Kabelbinders.