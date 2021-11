Schwanger? Für Ungeimpfte riskant

Frauen, die ein Baby bekommen möchten oder schon schwanger sind, sollten sich nach Ansicht von Ärzten angesichts steigender Inzidenzen so schell wie möglich gegen Corona impfen lassen.

„Wir wissen aus mehreren Studien, dass Schwangere im Fall einer Infektion deutlich gefährdeter sind als andere Frauen“, sagt Prof. Philipp Soergel, Direktor der Uniklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an den Mühlenkreiskliniken in Minden. So sei ihr Risiko, zu sterben, einer im Juli veröffentlichten Studie zufolge um das 17-fache erhöht.