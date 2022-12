Schwarz-Grün will niedrigere Kreisumlage

Das FTZ an der Eickhorster Straße in Hille bietet als Ausbildungszentrum der Feuerwehr ideale Voraussetzungen. 2023 soll noch eine Feuerwehrschule auf dem Gelände errichtet werden.

Jedes Jahr sind die Haushaltsberatungen im Kreistag und seinen Unterausschüssen die Zeit, in der sich die Kreispolitik mit den geplanten Einnahmen und Ausgaben des Kreises im Folgejahr auseinandersetzt. In seiner Sitzung am Montag, 19. Dezember, 16 Uhr, will der Kreistag nun den Haushaltsplan abschließend beraten und beschließen. Um den Finanzbedarf des Kreises, der eigenen Einnahmequellen hat, zu decken, soll die allgemeine Kreisumlage aus den Städten und Gemeinden erhöht werden. Dazu soll der Hebesatz von derzeit 35,85 Prozent um 0,61 Prozentpunkte auf 36,46 Prozent angehoben werden.

Kämmerer Jörg-Michael Schrader und die Amtsleiter der Kreisverwaltung hatte die verschiedenen Fraktionen in Klausurtagungen über die Hintergründe des Zahlenwerks informiert, dann gab es Beratungen in den Fachausschüssen. Der CDU-Fraktions- und Finanzausschussvorsitzende Detlef Beckschewe fasst das Ergebnis folgendermaßen zusammen: „Unsere vorrangige Zielsetzung in den Beratungen war, die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet nach allen unseren Möglichkeiten finanziell zu entlasten und das spiegelt sich in dem verminderten Umlagesatz wider. Außerdem nehmen wir dabei bewusst einen Eingriff von über 4 Millionen in die Ausgleichsrücklage vor, um den Kommunen entgegenzukommen“.

Auch Nachlass bei der Jugendamtsumlage

Denn CDU und Grüne schlagen vor, den Hebesatz für die Kreisumlage nicht nur nicht zu erhöhen, sondern zu senken: auf 35,50 Prozent. Denn, so das Argument, die ansteigenden Umlagegrundlagen führen auch bei diesem verminderten Hebesatz zu auskömmlichen Einnahmen des Kreises.

Cornelia Schmelzer, langjährige Grünen-Fraktionsvorsitzende, weist des Weiteren auf den Teilerlass der Nachforderungen aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage hin. Sie sagt: „Der Kreis verzichtet auf die Hälfte der für 2021 nachzufordernden Umlage für den Jugendamtsbereich. Hier kommen wir den kleineren Kommunen ohne eigenes Jugendamt weit entgegen. Von dem noch nachzufordernden Betrag in Höhe von 4 Millionen Euro werden etwa 1,5 Millionen nach dem NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz abgesetzt und der Kreis wird auf weitere 500.000 Euro auf unseren Vorschlag hin verzichten. Das ist gelebte Solidarität mit den Städten und Gemeinden unseres Kreisgebietes.“

Investition in das Feuerwehrzentrum

Die stellvertretenden Vorsitzenden Brigitte Sawade-Meyer (CDU), Petra Spona (Grüne), Melanie Hövert (Grüne) und Frank Rabe (CDU) gehen intensiv auf die konkreten Zahlen ein. „Gesamtaufwendungen in Höhe von 600 Millionen Euro stehen Ausgaben in ähnlicher Höhe gegenüber. Ein finanziell großes und gleichzeitig wichtiges Projekt für das neue Jahr ist die Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) in Hille. Der gesamte Investitionsbedarf beträgt etwa 6,5 Millionen Euro. Mit diesem Geld werden wir auf dem Gelände des FTZ eine Feuerwehrschule für die Brandmeisteranwärterausbildung der Berufsfeuerwehr Minden einrichten.“ Positiv bewerten die Fraktionen, dass bei dem in diesem Jahr fertiggestellten Bauprojekt FTZ die geplanten Baukosten auch genau eingehalten wurden.

Zusammenfassend sagen die vier Kreistagsmitglieder: „Viele weitere Projekte und Förderanträge werden im Bereich des Gesundheitsausschusses, des Gleichstellungsausschusses und des Naturschutzes mit uns auf den Weg gebracht. Und darauf sind wir sehr stolz.“ Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Beratungen um den Stellenplan des Kreises. Hier wird es zu einem geringen Stellenaufwuchs kommen.

Ziel der schlankeren Verwaltung

Schmelzer und Beckschewe betonen übereinstimmend, dass viele neue Stellen durch Gesetzänderungen, Fallzahlensteigerung und die Übernahme zusätzlicher Aufgaben notwendig geworden sind. Dazu Detlef Beckschewe: „Letztendlich werden wir zukünftig anders arbeiten müssen als bisher. Wir müssen zu einer schlankeren Verwaltung kommen, da bedingt durch den demografischen Wandel es immer schwieriger werden wird, genügend Nachwuchskräfte für die Kreisverwaltung zu gewinnen.“

Cornelia Schmelzer meint dazu: „Glücklicherweise hat die Kreisverwaltung in der letzten Zeit viele offene Stellen besetzen können, so dass momentan der Kreis Minden-Lübbecke personell gut aufgestellt ist.“