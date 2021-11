Security-Mitarbeiter auf dem Wurstmarkt angegriffen

Ein 42-jähriger Mitarbeiter einer Security-Firma ist am Sonntag beim Wurstmarkt in Lübbecke angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Jetzt sucht die Polizei zwei junge Männer.

Polizei sucht zwei junge Verdächtige nach Vorfall in Lübbecke

Beim Lübbecker Wurstmarkt war am Wochenende allerhand los.

Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Angriff auf den Bad Oeynhausener am frühen Sonntagmorgen in der Lübbecker Innenstadt in Höhe der Gerichtsstraße.

Der 42-Jährige war zur Beaufsichtigung der Verkaufsstände des Wurstmarktes eingeteilt worden. Er saß gegen 4.30 Uhr in einem Firmen-PKW, als ihn zwei unbekannte junge Männer um eine Zigarette baten.

Daraufhin stieg der Mann aus und wurde nach eigenen Angaben unvermittelt mit einem Faustschlag attackiert. Als er bei dem folgenden Gerangel zu Boden ging, wurde er getreten. Anschließend flüchteten die Angreifer über die Steinstraße in Richtung Markt. Doch nur wenige Minuten später kehrten sie überraschend zurück.

Der offenbar eher leicht verletzte Bad Oeynhauser konnte sich gegen die erneuten Pöbeleien und Angriffe nun erfolgreich zur Wehr setzen. Das Duo flüchtete abermals. Kurz darauf kam zufällig ein Streifenwagen vorbei und nahm die Suche nach den Verdächtigen auf – allerdings ohne Ergebnis.

Einer der Gesuchten ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, hat schwarze kurze Haare und trug eine weiße Daunenjacke mit der schwarzen Aufschrift "King Kay" im linken Schulterbereich. Der zweite Gesuchte soll etwa 16 bis 17 Jahre alt sein. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Hose.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0571/88660.