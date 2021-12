In diesem Jahr ist es wieder so weit: Das Seniorenzentrum Bethel in Bad Oeynhausen präsentiert den Kalender 2022. Dieses Mal unter dem Motto „Seltene Schätze“.

„Nachdem 2021, auf Grund der Corona-Situation, auf unseren alljährlichen Motto-Kalender verzichtet werden musste, begann die Produktion für diesen bereits im Spätsommer“, berichtet Tanja Moysig, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit im Seniorenzentrum Bethel.

"Wundervolle Bilder"

Auf die Frage, was sich hinter dem Titel „Seltene Schätze“ verbirgt, antwortet sie mit dem Vorwort des Kalenders von Joachim Knollmann, dem Hauptgeschäftsführer der Senioreneinrichtung: „Ein Schatz ist etwas ganz Besonders. Für jeden Menschen ist etwas anderes wertvoll, besonders oder einzigartig. Schätze können Geheimnisse, Gegenstände, Erinnerungen oder auch Menschen sein. Was genau diesen Schatz ausmacht, lässt sich dabei gar nicht immer in Worte fassen. Das muss es auch nicht – denn Schätze sind eine ganz persönliche Herzenssache. Wie auch unser Kalender 2022.“ Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien solche Projekte und Aktionen eine besondere Herzenssache.

In diesem Jahr biete der Kalender die „wundervollen Bilder von Bewohner*innen, Patient*innen und Ehrenamtler*innen des Seniorenzentrums, zusammen mit in die Jahre gekommenen Oldtimern, die von ihren Besitzern wie Schätze gehegt und gepflegt werden.“

Bereits seit Jahren bringt das Seniorenzentrum Bethel diese originellen Monatskalender heraus. Titel, wie „Größen der Musik- und Filmgeschichte“, „Gaumenfreuden“ oder „Lieblingsstücke“ laden die Seniorinnen und Senioren der Einrichtung aber auch Mitarbeitende und Ehrenamtler*innen zur Mitwirkung ein.

Respekt und Freude

Tanja Moysig, zuständig für Veranstaltungen, Marketing, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, ließ sich vor einigen Jahren diesen Motto-Kalender einfallen. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Geschäftsführung dieses sehr aufwändige Projekt Jahr für Jahr unterstützt. Es schenkt Anerkennung, Respekt und Freude all denen, die mitwirken und sich in einer außergewöhnlichen Rolle auf den Monatsblättern präsentieren“, sagt sie.

Die Mitarbeitenden, Betreuungskräfte und Ergotherapeut*innen des Seniorenzentrum Bethel begrüßen dieses wiederkehrende Projekt. Es dient der individuellen Ansprache sowie Aktivierung und jedes gewählte Jahres-Motto regt die Seniorinnen und Senioren an, sich zu erinnern, zu erzählen und bei der Produktion des Kalenders selbst aktiv zu werden.

Herzenssache

Das Projekt sei eine „wahre Herzenssache und eine ganz besondere Teamarbeit unter den Mitarbeitenden, gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Seniorinnen und Senioren.“

Einige Kalender sind an der Rezeption des Seniorenzentrums zu einem Kostendeckungsbeitrag von zwölf Euro zu kaufen.