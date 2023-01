Silvester: Polizei meldet 106 Einsätze im Mühlenkreis

Damit steigerte sich das Einsatzbild im Vergleich zum Vorjahr, als die Polizei pandemiebedingt nur zu rund 90 Einsätzen gerufen wurde. So beschäftigten die Einsatzkräfte bis zum Jahreswechsel hauptsächlich witterungsbedingte Einsätze, während ab Mitternacht die üblichen Silvester-Zwischenfälle zunahmen.

Ein Wohnhausbrand in Preußisch Oldendorf überschattete das polizeiliche Einsatzgeschehen der vergangenen Stunden. Hinzu kamen die obligatorischen kleineren Brände. Fünf Personen kamen in Polizeigewahrsam, zwei erhielten einen Platzverweis. Außerdem fertigten die Beamten zehn Anzeigen aufgrund von Sachbeschädigungen. Hinzu kamen sechs Anzeigen wegen Körperverletzungen. Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich eine Autofahrerin. Außerdem kam es zu zwei Wildunfällen. Mehrere Hundebesitzer meldeten der Polizei ferner das silvestertypische Entlaufen ihrer verängstigen Vierbeiner.

Haus in Preußisch Oldendorf brennt

Bei dem Wohnhausbrand an der Straße Harlinghauser Kirchweg in Preußisch Oldendorf geriet den Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen drei Uhr in Abwesenheit der drei Hausbewohner der Dachstuhl in Vollbrand. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können von der Polizei gegenwärtig nicht gemacht werden, die Kriminalpolizei ermittelt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz von Feuerwerk hat in der Silvesternacht zu mehreren kleinen Bränden im Kreis Minden-Lübbecke geführt. Das berichtet die Polizei in ihrer Bilanz. Foto: dpa

Ferner kam es unter anderem mutmaßlich feuerwerksbedingt zu folgenden kleineren Bränden: Auf dem Parkplatz des E-Centers an der Lübbecker Straße in Minden-Dützen brannte ein Einkaufswagen und dessen Unterstand. Kleidercontainer brannten in Rahden in der Weher Straße am Combi-Verbrauchermarkt und in der Straße Gabelhorst in Espelkamp. Der Schaden dürfte sich in den letztgenannten Fällen jeweils auf geschätzte 2.000 Euro belaufen. Eine Tanne geriet in der Volmerdingsener Straße in Bad Oeynhausen in Flammen. Müllbehältnisse fingen in Preußisch Oldendorf in der Straße „An der Kirche“ und in Minden an der Rodenbecker Straße Feuer. Durch rechtzeitiges Eingreifen konnte Schlimmeres vermieden werden.

Schreckschusswaffen in Minden sichergestellt

Bei der Vorbeifahrt eines Streifenwagens fielen den Beamten in der Bodestraße in Minden gegen 1 Uhr drei Personen beim Hantieren mit einer Schusswaffe auf. Als die Personen die Waffe in Richtung des Streifenwagens richteten und abdrückten, schritten die Beamten unverzüglich ein. In der Folge fertigten die Gesetzeshüter zwei Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, zwei Schreckschusswaffen wurden sichergestellt.

Polizisten greifen bei Schlägerei ein

Wegen einer Schlägerei in der Mindener Bäckerstraße schickte die Leitstelle mehrere Streifenwagen hinaus. Dort gelang es den Polizisten, die Streithähne zu trennen und die Lage zu beruhigen. Eine Person erlitt erhebliche Verletzungen am Ohr, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Person erhielt einen Platzverweis, zwei Strafanzeigen wurden gefertigt.

Einbrüche in mehrere Wohnhäuser

Gegen 1.40 Uhr bemerkte die Polizei bei einer Streifenfahrt einen aufgesprengten Zigarettenautomaten an der Breslauer Straße in Espelkamp. Den ersten Erkenntnissen nach wurden Geld und Zigaretten entwendet. Die eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter. Zu Einbrüchen in Wohnhäuser kam es unter anderem in der Silvesternacht in der Eldagser Dorfstraße in Petershagen und an der Tangermünder Straße in Minden. In beiden Fällen verschwanden die Täter im Schutze der Dunkelheit mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

In Bad Oeynhausen beobachteten Polizisten, dass ein Fahrer gegen ein Straßenschild an der Ecke Detmolder Straße/Im Meierdreh fuhr und sich entfernte. Der Mann konnte gestellt werden. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Sturm und Regen fordern die Einsatzkräfte

Bereits am Samstag hatte das stürmische und regnerische Wetter die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stark gefordert. Am frühen Morgen geriet eine Autofahrerin in Petershagen-Lahde auf der L 770 in Fahrtrichtung Espelkamp aufgrund starken Regens nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Sie wurde wegen ihrer Verletzungen von Rettungskräften behandelt. Das Auto wurde abgeschleppt. Zudem kam es im Mindener Stadtgebiet zu überlaufenden Gullys und überfluteten Straßen.

So auch auf der Hahler Straße, im Bereich Goebenstraße/Fischerglacis, Kuhlenstraße/Ringstraße oder der Steubenstraße in Lübbecke. Im Bereich B 61/Birne ragte die Deichsel eines umgekippten Werbeanhängers auf die Fahrbahn. Am Klausenwall drohte ein größerer Fassadenteil eines Versicherungsgebäudes davonzuwehen. Die Straße wurde gesperrt.

In Bad Oeynhausen stürzen Bäume um

An der Bahn-Unterführung an der Bachstraße in Bad Oeynhausen stürzten Bäume um, Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Die Unterführung war nicht mehr passierbar. Entwurzelte Bäume versperrten auch den Stehbrink, den Weserdamm, die Bremer Straße und die Friller Straße in Petershagen. Dies geschah ebenso an der Königstraße in Rehme sowie auf der Freiherr-Vom-Straße in Porta Westfalica-Barkhausen, dem Bruchflachweg in Lübbecke und der Tonnenheider Straße in Rahden.

In Hüllhorst-Oberbauerschaft beschäftigte ein durch den Wind gelockerter Ampelmast die Einsatzkräfte. An der Thomaskirche am Brandenburger Ring in Espelkamp und in Minden auf der Königstraße stürzten Bauzäune um.