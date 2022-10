So viele Störche gab's noch nie im Kreis

Das Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“ hat viele gute Nachrichten zu vermelden. Alfons R. Bense aus Petershagen kann in seiner Jahresbilanz auf gleich zwei neue Rekorde verweisen. 133 Horstpaare zogen 253 Jungvögel auf – so viele waren es noch nie.

„Seit der Mitte der 1990er Jahre steigt die Zahl der im Kreis brütenden Störche scheinbar wie garantiert“, freut sich Bense. Drei Paare seien es um 1990 gewesen, 115 im vergangenen Jahr, jetzt also 133: „Das Ausmaß der Zunahme konnte von niemandem erwartet werden, begeistert aber ungebrochen.“ Alle elf Städte und Gemeinden des Kreises seien „stabil vom Storch erobert“.

Besonders eindrucksvoll ist der Verlauf nach Auskunft Benses in Petershagen, der Storchenhauptstadt des Landes. 40 Horstpaare (2021: 34, also +6) haben sich angesiedelt, gefolgt von Hille (26, +4), Minden (15, +3) und Lübbecke (14, +2). Den Überblick im Koloniegeschehen zu bewahren, war für die Beobachter, Ringableser und Fotografen nicht leicht, zumal mehrere Paare auf hohen Bäumen im Wald, zum Teil innerhalb der dortigen Reiherkolonie, nisteten. „Sobald sich das Laub zugezogen hatte, war die Feststellung des Brutverlaufs sehr schwer oder sogar – ohne Störung – unmöglich“, berichtet Alfons R. Bense.

Eine zweite Kolonie scheint sich im östlichen Teil der Bastauniederung und angrenzend anzubahnen. Neben weiteren unweiten Horsten besetzten drei Storchenpaare benachbarte der die Niederung kreuzenden 30kV-Leitung, jeweils auf der unteren westlichen Traverse. Aus Südeuropa seien perlenkettenartige Besiedlungen von Strommasten über zum Teil lange Strecken bekannt, so der Fachmann.

In Gehlenbeck haben in diesem Jahr vier Jungstörche das Licht der Welt erblickt und sind im Spätsommer alle gesund und munter in den Süden geflogen. Foto: Martin Nobbe

Auffallend sei, dass sich die Vögel zunehmend „erlauben“, ohne vom Menschen angebotene Nistunterlagen zu bauen: „In unserer Region noch vor 20 und weniger Jahren nicht vorkommend, aber in der Art selbstverständlich ‚natürlich‘ angelegt.“ Der Weißstorch habe sich nicht zum „Haustier“ degeneriert, er sei glücklicherweise ein Wildtier geblieben.

Die meisten spontanen Horstbauten finden sich auf Bäumen, starken Astgabeln, aber auch in wackeliger Spitzenposition zum Beispiel eines Birnbaums in Nettelstedt oder einer Erle in Hille, durchaus absturzgefährdet. Auch frisch geköpfte starke Bäume wirken attraktiv, so je zwei Bruten auf Linden in Südhemmern und Eichen in Hille.

Bense betont: „Nach wenigen Jahren der Entspannung trat ein altes Problem der Störche (und weiterer Arten) wieder vermehrt auf. Altvögel trugen Kunststoffmaterial in die Horste ein, entweder zur Auspolsterung des Nestes (insbesondere landwirtschaftliches Bindegarn) oder als ‚künstliche Ernährung‘ in Form von Gummiringen und Silikonstücken. Mindestens vier Jungvögel starben - bei unbekannter Dunkelziffer.“

Das Bindegarn könne in feine reißfeste Fasern aufspleißen und in die Beine, aber auch den Hals der Jungen einschneiden. Betroffen gewesen seien mindestens zwei Horste. Einer der beiden Jungstörche habe die Abschnürung der Zehen des rechten Fußes überlebt. Sein weiteres Schicksal mit Beinstumpf sei fraglich, „immerhin flog er aus und wurde eine Woche später neben anderen Störchen als Nahrungsgast auf der Deponie Pohlsche Heide in Hille gesichtet.“

Zwei Störche

auf Besuch Foto: Alfons R. Bense hat aus Lübbecke-Eilhausen ein besonders ungewöhnliches Erlebnis zu berichten: „Dort erschienen auf dem Horst bei den beiden bereits relativ großen, noch nicht ausgeflogenen Jungen plötzlich gemeinsam zwei horstfremde Altvögel, beide von verschiedenen Standorten in Lübbecke und Stockhausen, wo sie Brutvögel waren. Der aufmerksame Horstbesitzer konnte die beiden Ringstörche zur Dokumentation im Bild festhalten." ...

Das Nestgeschwister habe dagegen richtig Glück gehabt: „Es war in einem großen Geflecht von Bindegarn mit einem Bein am Boden gefesselt. Aus seinen verzweifelten Luftsprüngen, eigentlich um die Schwingen für das Fliegen zu trainieren, wurde es immer wieder auf den Nestboden zurück gerissen und hing schließlich neben dem Horst. Die Befreiungsaktion gelang, das empfindliche Gewebe des Fußes war noch erhalten geblieben.“ Es sei bedauerlich, dass diese beiden Störche nicht beringt werden konnten, denn ihr weiteres Schicksal wäre selbstverständlich von besonderem Interesse.

Bei steigenden Storchenzahlen werden auch vermehrt Todesfälle gemeldet. Bense schätzt, dass sieben Alt- oder bereits ausgeflogene diesjährige Störche Opfer des Straßenverkehrs wurden, Stromleitungen angeflogen haben oder in einem Regenrückhaltebecken ertrunken sind.